Coca-cola co : BPA trimestriel supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse 8% de 51 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant de sept cents le consensus, et une amélioration de 2,5 points de sa marge opérationnelle ajustée à 30,7%, en données comparables.



Le géant des sodas basé à Atlanta a vu ses revenus nets reculer de 1% à 8,6 milliards de dollars, avec une stagnation en organique, mais revendique toujours des gains de parts de marché dans les boissons non alcoolisées.



En termes de perspectives, Coca-Cola s'attend à un impact 'significatif' de la crise du Covid-19 au deuxième trimestre, bien qu'inconnu à ce stade, mais reste optimiste concernant une possible amélioration séquentielle au second semestre.



