Coca-cola co : BPA meilleur que prévu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Coca-Cola dévoile un bénéfice par action (BPA) en données comparables (non GAAP) en baisse de 2% à 55 cents au titre de son troisième trimestre 2020, dépassant toutefois de neuf cents l'estimation moyenne des analystes.



Le géant des sodas a vu sa marge opérationnelle comparable s'améliorer de 2,3 points à 30,4% pour des revenus de 8,7 milliards de dollars, en baisse de 9% (-6% en organique), avec néanmoins une amélioration de tendance par rapport au trimestre précédent.



Pour l'ensemble de l'année en cours, Coca-Cola considère que ses résultats financiers et opérationnels 'ne peuvent être raisonnablement estimés à ce stade', compte tenu de l'incertitude sur l'impact final de la pandémie de coronavirus.



