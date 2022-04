Cnp assurances : Nouvelle direction d'un fonds stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances fait savoir que son directeur général, Stéphane Dedeyan, a été nommé à la présidence du Fonds Stratégique de Participations.



Il succède ainsi à Pierre de Villeneuve qui occupait cette fonction depuis trois ans au titre de représentant de BNP Paribas Cardif.



Lancé en 2013, le Fonds Stratégique de Participations prend des participations significatives et de long terme dans le capital de sociétés françaises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil d'administration.



Sa mission est 'd'accompagner le développement des entreprises françaises emblématiques de leur secteur d'activité, portées par une stratégie d'innovation et par des marchés d'avenir à fort potentiel.'



