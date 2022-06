Cnp assurances : Après son rachat réussi par la Banque Postale, CNP Assurances va quitter la Bourse

(BFM Bourse) - CNP Assurances fera prochainement ses adieux à la Bourse de Paris. Avec plus de 97% du capital de l'assureur-vie entre ses mains, la Banque Postale va procéder au retrait obligatoire de la cote de CNP Assurances.

C'est un succès! La Banque Postale va prochainement mettre un terme au parcours de CNP Assurances à la Bourse de Paris, alors que l'assureur y était coté depuis 1998. A l'issue de son offre publique d'achat simplifiée initiée début mai, la Banque Postale annonce détenir directement 97,67% du capital et 98,49% des droits de vote de CNP Assurances.

Par conséquent, La Banque Postale va formuler dans les prochains jours une demande de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF. Le bancassureur étant parvenu à franchir le seuil des 90% du capital de l'assureur-vie, la réglementation boursière l'autorise à reprendre les parts des derniers minoritaires n'ayant pas apporté à l'offre. Le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions financières que l’offre publique d’achat simplifiée, soit 20,90 euros par action CNP Assurances (dividende de 1 euro détaché) et fera l’objet, notamment, d’un avis de l’AMF

Début mai, la Banque Postale détenait 85% du capital de CNP Assurances. La banque entendait alors accélérer le processus d'acquisition du solde du capital de l'assureur qu'il ne détenait pas encore.

La naissance d'un futur "grand pôle financier public"

La Banque Postale se félicite ainsi du succès de cette offre publique, qui marque une "étape majeure" dans la constitution du grand pôle financier public annoncée par le ministre de l’Economie et des Finances Brun Le Maire en 2018. Sous l'égide de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), l'opération a donné naissance en mars 2020 à un "grand pôle financier public". Surtout, elle vise à renforcer une Banque Postale qui souffrait de sa dépendance à l'acheminement du courrier, son activité historique en perte de vitesse.

Cette opération de rapprochement permettra "de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances." La Banque Postale poursuivra les transferts de ses activités d'assurance non vie vers CNP Assurances, "afin d'accélérer la stratégie actuelle de diversification" de la filiale et d'en faire son "assureur unique". La prise de contrôle de CNP Assurances aura ainsi coûté 5,7 milliards d'euros à la Banque Postale.

Sabrina Sadgui

