Cnp assurances : La Banque Postale vise le retrait de la Bourse de CNP Assurances pour juin

(BFM Bourse) - La Banque Postale poursuit ses manœuvres destinées à retirer CNP Assurances de la Bourse. Le bancassureur lance lundi le rachat des actionnaires minoritaires dans l'assureur-vie, conformément au projet d'offre d'achat simplifiée annoncé en octobre 2021. Cette opération de rapprochement des deux entités s'inscrit dans le projet "Mandarine" initié par Bercy visant à constituer "un grand pôle financier public".

Une OPA en plusieurs temps. La Banque Postale - qui détient à ce jour 85% du capital de CNP Asssurances - lance les grandes manœuvres pour mettre la main sur la totalité des actions restantes sur le marché, avec en ligne de mire "le retrait obligatoire de la cote" de l'assureur-vie.

La Banque Postale propose aux actionnaires minoritaires de leur racheter leurs actions CNP Assurances qu'elle ne détient pas encore à un prix de 20,90 euros. Déjà connu depuis fin octobre 2021, le prix de l'offre est minoré du dividende d'un montant d'un euro, versé la semaine passée. Dividende attaché, le prix offert aux minoritaires ressort donc à 21,90 euros.

Ils auront jusqu'au 31 mai pour apporter leurs actions CNP Assurances, conformément au calendrier prévisionnel de l'opération. Le 3 juin, l’Autorité des marchés financiers publiera l'avis de résultat de l'offre. Si elle parvient à franchir le seuil des 90% à l'issue de l'offre, la Banque Postale "a l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire." Dans ces conditions, le montant de l'opération pour mettre la main sur la totalité du capital de CNP Assurances, l'un des premiers assureurs de personnes en France, atteindrait un peu plus de 5,5 milliards d'euros.

Une montée progressive de la Banque Postale

Cette opération de rachat des minoritaires n'est pas une surprise et vient parachever la montée progressive de la Banque Postale au capital de CNP Assurances. Le bancassureur - qui détenait un peu plus de 62% du capital de sa filiale CNP Assurances - , a racheté en décembre dernier la totalité de la participation de 16,1% de BPCE dans l'assureur "pour un prix de 21,90 euros par action", conformément au protocole signé entre les deux parties en octobre 2021.

Le rapprochement des deux entités marque une nouvelle étape dans le projet "Mandarine" présenté par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, en août 2018. Sous l'égide de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), l'opération a donné naissance en mars 2020 à un "grand pôle financier public". Surtout, elle vise à renforcer une Banque Postale qui souffrait de sa dépendance à l'acheminement du courrier, son activité historique en perte de vitesse.

Cette opération de rapprochement permettra "de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances." La Banque Postale poursuivra les transferts de ses activités d'assurance non vie vers CNP Assurances, "afin d'accélérer la stratégie actuelle de diversification" de la filiale et d'en faire son "assureur unique".

