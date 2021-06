Cnim constr.frf 10 : Report du projet d'émission d'ORA

(CercleFinance.com) - CNIM Groupe annonce avoir décidé de reporter à une assemblée ultérieure son projet d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) et de réserver l'assemblée générale annuelle du 25 juin aux autres résolutions à l'ordre du jour.



Son conseil d'administration précise avoir pris connaissance de l'information pour le premier trimestre, qui 'traduit une dégradation de la situation opérationnelle matérialisant les risques portant sur la trajectoire du groupe'.



Cette situation a rendu nécessaire la reprise des discussions avec l'État et les créanciers, en particulier sur les modalités de mise en oeuvre de certaines des opérations prévues par le protocole de conciliation, en vue d'adapter les ressources à mettre à sa disposition.



