Cnim constr.frf 10 : Réduction des pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - CNIM publie un résultat net de -32,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre -79,8 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant qui est passé de -67,2 à -35,2 millions d'une année sur l'autre.



Le fournisseur d'ensembles industriels clés en mains a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 2,5% à 278,6 millions d'euros. Le carnet de commandes au 30 juin, à 1,42 milliard, se montre inférieur de 0,5% à celui du 1er janvier 2020.



'La mise en oeuvre du programme d'adossement prévu au protocole de conciliation pourrait faire évoluer le périmètre des activités du groupe à un horizon 2021', prévient CNIM, qui anticipe, à périmètre constant, un Ebitda 2020 négatif.



