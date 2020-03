Cnim constr.frf 10 : Cotation suspendue

(CercleFinance.com) - CNIM annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris à compter de ce jeudi 5 mars, précisant qu'il conduit actuellement des discussions avec ses différents partenaires, dont les banques de financement.



L'ensemblier industriel travaille avec eux en vue de revoir la structure de son financement dans le but d'assurer sa stabilité financière. Il informera le marché de l'issue de ces discussions et de la mise en oeuvre et des modalités des mesures adoptées.



