Cnim constr.frf 10 : Contrat avec Framatome pour Hinkley Point

(CercleFinance.com) - CNIM annonce la signature d'un contrat avec Framatome, portant sur la fabrication de deux équipements de levage pour le site d'Hinkley Point, la centrale nucléaire de nouvelle génération de type EPR construite par EDF Energy au Royaume Uni.



Ces deux dispositifs de levage de couvercle permettront d'effectuer les opérations d'inspection et d'entretien ainsi que les arrêts de tranche du réacteur nucléaire. La livraison du premier est prévue en janvier 2022 et le deuxième en septembre 2022.



