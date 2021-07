Claranova : Une acquisition dans les produits pour enfants

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova a annoncé vendredi que sa filiale de commerce électronique PlanetArt avait conclu l'acquisition de certains actifs d'I See Me!, un éditeur de livres personnalisés pour enfants, auprès du groupe McEvoy.



Basée à Minneapolis, I See Me! distribue plus de 60 livres et autres produits pour enfants, personnalisables à partir de son site Internet avec des informations telles que le nom, la date de naissance ou encore des options de teinte de peau et de coiffure.



Toutes ces fonctionnalités font que le personnage principal du livre ressemble à l'enfant à qui il est dédié.



Dans un communiqué, Claranova explique que l'opération témoigne de la volonté de renforcer le positionnement de PlanetArt sur le segment des produits personnalisés pour enfants.



Les aspects financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.



