Claranova : Un analyste ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities rappelle que le groupe a fait part de la prise de participation de Heights et Ophir AM à son capital, ainsi que du rachat des minoritaires du pôle Avanquest sur la base d'un prix de 98 millions d'euros.



'L'intégration de ces éléments nous amène à ajuster très marginalement ses estimations de BNA 21/22 et 22/23 de +0,9% et -0,1%', précise l'analyste, qui juge toutefois que 'le potentiel reste très rémunérateur' avec 51% de potentiel de hausse sur le titre.



Invest Securities réitère son conseil 'achat' sur Claranova tout en ajustant son objectif de cours de 11,5 à 10,7 euros, avec l'actualisation de son ANR en raison de la hausse de la prime de risque et de la prise en compte des opérations stratégiques annoncées le 11 août.



