Claranova : Sanctionné pour une augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova lâche près de 5% après l'annonce par la société d'une augmentation de capital par voie d'offre au public, pour un montant initial de 20 millions d'euros, pouvant être porté à 23 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Un engagement irrévocable de souscription de 15 millions a été pris par Lafayette Investment Holdings par compensation de créance. Le prix de souscription est fixé à 1,75 euro par action nouvelle et l'offre au public se déroulera du 16 au 22 juin inclus.



Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé le principe d'une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général. Pierre Cesarini sera remplacé comme président, mais demeurera membre du conseil et directeur général.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.