Claranova : Retour à la croissance au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Claranova fait part d'un retour à la croissance avec un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros sur son deuxième trimestre 2022-23 (octobre à décembre 2022), en amélioration de 13% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants.



Ce niveau d'activité permet au groupe de réaliser sur son premier semestre un chiffre d'affaires de 315 millions, en croissance de 12% (+1% à périmètre et taux constants), aidé par un bon niveau d'activité de la division PlanetArt qui renoue avec la croissance organique.



'Dans un contexte mondial fortement inflationniste, nous restons confiants sur notre capacité à maintenir un bon niveau d'activité et pouvoir enregistrer une progression de notre rentabilité sur l'ensemble de l'exercice', déclare le PDG Pierre Cesarini.



