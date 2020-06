Claranova : Renforcement de la direction et du conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova annonce un renforcement de son équipe de direction avec la promotion de Sébastien Martin comme executive vice-president pour se dédier pleinement aux projets de développement du groupe, et notamment aux relations investisseurs.



Jean-Yves Quentel devient directeur administratif et financier et pilotera désormais la stratégie financière. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans la création, la gestion et le financement des entreprises technologiques, acquise des deux côtés de l'Atlantique.



Par ailleurs, Claranova fait part de l'arrivée de Joanna Gordon, Francis Meston et Jérôme Bichut à son conseil d'administration, nominations d'administrateurs qui seront soumises à l'assemblée générale du 29 juillet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CLARANOVA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok