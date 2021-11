Claranova : Rebond du titre après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après avoir publié hier soir son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021/2022.



' Ce dernier est ressorti un peu au-dessus de nos attentes en lien avec une résilience meilleure qu'attendu de Planet Art, tandis que les performances d'Avanquest et My devices ressortent légèrement en dessous de nos estimations ' indique Invest Securities.



L'analyste souligne que cette relative résilience de Planet Art est de bon augure pour le 2ème trimestre qui représente environ 45% du CA annuel.



' Dans ce contexte, nous ne modifions pas nos estimations de BNA et la mise à jour des paramètres de marché nous amène à ajuster notre objectif de cours à 9,9E (contre 10E) et à réitérer notre recommandation à l'achat avec un potentiel de hausse très significatif (+85%).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel