Claranova : Rachat des minoritaires d'Avanquest fin octobre

(CercleFinance.com) - Claranova annonce que la finalisation de l'opération de rachat des intérêts minoritaires de sa division d'édition de logiciels Avanquest, initialement envisagée fin septembre, est désormais prévue fin octobre.



Ce report, décidé d'un commun accord avec les actionnaires minoritaires d'Avanquest, permettra au Commissaire aux apports d'établir son rapport sur le caractère équitable de la rémunération des apports par Claranova, sur la base des comptes annuels 2020-21 audités.



Ce nouveau calendrier, qui reste conforme aux termes de l'accord ferme initial signé entre Claranova et les actionnaires minoritaires d'Avanquest, ne remet pas en cause les modalités de l'opération dont les termes demeurent inchangés.



