Claranova : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Claranova, mais ajuste son objectif de cours de huit à 7,5 euros, après 'des résultats, contrastés, qui témoignent néanmoins de la capacité du groupe à stabiliser ses agrégats dans un contexte de marché plus difficile'.



'Le rebond boursier reste toujours, selon nous, conditionné à un potentiel regain de visibilité sur PlanetArt, qui concentre à ce stade la majorité de l'attention (et de la valorisation de Claranova)', estime l'analyste.



Oddo souligne toutefois que le profil diversifié du groupe permet d'amortir les 'chocs' ou les soubresauts sur une activité et juge que 'la valorisation reste très décotée, avec des options de revalorisation tangibles à l'avenir'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

