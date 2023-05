Claranova : Les objectifs jugés difficiles à atteindre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova a confirmé mercredi soir ses objectifs annuels, mais les analystes jugent que ses prévisions pourraient être difficiles à atteindre au vu de ses performances au troisième trimestre.



Le spécialiste du numérique, dont les activités s'étendent de l'e-commerce d'objets personnalisés à l'Internet des objets, a fait état d'un chiffre d'affaires stable, à 91 millions d'euros, sur les trois mois clos fin mars.



Sur les neuf premiers premiers mois de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires atteint 405 millions d'euros, soit une amélioration de 9% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants.



Dans son communiqué, l'ex-Avanquest a confirmé son ambition de réaliser sur l'exercice un chiffre d'affaires en croissance de 10% et un résultat opérationnel courant (ROC) normalisé en amélioration entre 25% et 30%.



'Au regard des réalisations du premier semestre et du troisième trimestre, ces objectifs suggèrent une accélération de la croissance au quatrième trimestre (...) et une amélioration très sensible de l'Ebitda au second semestre', font remarquer les analystes d'Invest Securities.



Suite à cette publication, l'action Claranova chutait de plus de 7% jeudi à la Bourse de Paris.



