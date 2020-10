Claranova : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que les résultats 2019/20 ressortent meilleurs qu'attendus avec notamment un EBITDA de 17,4 ME (+9%) contre 10,3 ME attendu et s'accompagnent d'une forte génération de FCF.



' Au-delà, les perspectives semblent favorables avec : 1) PlanetArt qui devrait bien performer dans le print tandis que les produits personnalisés offriront un relais de croissance même si ceux-ci pèseront à CT sur la profitabilité, 2) Avanquest qui devrait enregistrer une amélioration de son EBITDA porté par la vente d'abonnements (vs licences), 3) myDevices qui semble enfin bénéficier d'une forte attractivité pour ses solutions IoT ' indique le bureau d'analyses.



Ces éléments conduisent Invest Securities à rehausser ses attentes et son objectif de cours à 9,2E (contre 8,1E). L'analyste réitère son conseil à l'achat.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.