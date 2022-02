Claranova : Invest Securities rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Claranova au regard des niveaux actuels et relève son objectif de cours de 9,9 à 10,4 euros, après un chiffre d'affaires trimestriel 'sans grande surprise grâce à Avanquest'.



'PlanetArt est toujours en décroissance organique et surtout, cette situation pourrait perdurer, le temps que le management trouve une alternative à Facebook pour son acquisition clients après les nouvelles règles d'Apple', note toutefois l'analyste.



Il ajoute que même si le management n'écarte pas totalement une introduction en bourse de PlanetArt et étudie des alternatives, 'il apparait difficile aujourd'hui d'identifier un catalyseur pour mettre fin à la très forte sous-évaluation du titre'.



