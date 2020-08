Claranova : En hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Claranova avance ce jeudi de +2%, porté par Invest Securities qui maintient son opinion 'achat' avec un objectif de cours de 8,1 euros sur celui-ci, après 'un fort rebond sur le quatrième trimestre (+34% en comparable) permettant au CA de franchir le cap de 400 millions d'euros (+56% en publié et +20% en comparable)'.



'Cette performance, supérieure à nos attentes de +5%, est à mettre au crédit des activités mobiles Freeprints et lève en grande partie les interrogations suscitées par cette activité lors de la publication du troisième trimestre', juge l'analyste.



'L'activité soutenue de PlanetArt sur le quatrième trimestre conforte ainsi nos attentes pour la publication le 30 septembre prochain des résultats 2019/20 qui pourraient même être dépassées', poursuit-il.





