Claranova : Dans le 'top 5' des éditeurs logiciels français

(CercleFinance.com) - Claranova a annoncé lundi avoir intégré le 'top 5' des 100 plus importants éditeurs de logiciel français, à en croire la dernière édition du classement Truffle 100.



Avec deux positions gagnées cette année, Claranova réalise la plus forte progression au sein du top 10 des plus importants acteurs du secteur et remplace Cegedim en tant que cinquième acteur de l'Hexagone.



Créé par la société de private equity Truffle Capital et le cabinet d'études Teknowlogy, le Truffle 100 est considéré comme un indicateur de référence dans l'industrie de l'édition de logiciel en France.



Son classement distingue les acteurs du secteur en fonction de leur chiffre d'affaires réalisé dans l'édition de logiciels.



Sur cette base, c'est Dassault Systèmes qui prend la première place du palmarès, suivi de Sopra Steria, Murex et Cegid.



