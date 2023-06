Claranova : Augmentation de capital suspendue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova fait part de la suspension à titre conservatoire de son augmentation de capital ouverte le 16 juin, suspension faisant suite à une ordonnance non-contradictoire rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre.



Cette suspension intervient dans l'attente d'une audience en référé devant se tenir ce vendredi 23 juin. La société communiquera dès que possible sur la reprise du délai de priorité des actionnaires, de l'offre publique et du placement global.



Pour rappel, cette augmentation de capital, à un prix de 1,75 euro par action nouvelle, vise un montant initial de 20 millions d'euros, pouvant être porté à 23 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



