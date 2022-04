Claranova : Accord pour acquérir PDF forge

(CercleFinance.com) - Claranova annonce que sa division Avanquest a conclu un accord ferme avec la société allemande PDF forge, visant l'acquisition de la totalité de son capital pour un montant total de 24,5 millions d'euros entièrement en numéraire.



'L'intégration de PDF forge au sein du portefeuille de solutions PDF d'Avanquest permettra à la division d'élargir son offre dédiée aux entreprises, tout en accélérant la croissance de ses revenus récurrents', explique le groupe français.



L'acquisition prévoit le versement de 19 millions à la finalisation de l'opération -prévue au plus tard le 15 juin, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles- et 5,5 millions au terme du premier anniversaire de l'acquisition.



