Chargeurs : Après 40% de gains depuis le début d'année, Chargeurs essuie des prises de bénéfices

(BFM Bourse) - Groupe mondial diversifié qui fait "rayonner le savoir-faire français", ainsi que l'a expliqué son PDG Michaël Fribourg sur le plateau de Good Morning Business sur BFM Business, Chargeurs confirme son objectif de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, mais son cours de Bourse marque le pas mardi après près de 40% de gains depuis le début de l'année.

Le cours de Chargeur, qui a il est vrai connu un excellent début d'année (gagnant jusqu'ici 39,2%), ne profite pas de l'annonce par le groupe d'un premier trimestre record. Au contraire, l'action flanche de 8% à 22,54 euros mardi après-midi, ramenant la capitalisation de l'entreprise à 560 millions d'euros environ.

Jamais Chargeurs n'avait connu une telle activité en début d'exercice. Au premier trimestre 2021, le groupe racheté en 2015 par Michaël Fribourg, son actuel PDG, a généré 180,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14,8% de plus qu'au premier trimestre 2020 (+15,6% en données retraitées des taux de changes, défavorables sur la période). Il s'agit de la performance la plus élevée pour l'entreprise après l'exceptionnel deuxième trimestre 2020, où le chiffre d'affaires s'était envolé de 119% grâce aux efforts d'adaptation de Chargeurs, qui avait créé une nouvelle division, Lainière Santé, et réorienté une partie de son outil industriel vers les protections sanitaire.

"Notre stratégie d'innovation, de différenciation paie, elle est aussi très résistante et efficace dans ce contexte, le fait d'avoir différentes métiers nous permet d'activer des moteurs de croissance y compris dans un contexte inédit comme celui que nous traversons" a souligné mardi matin Michaël Fribourg, sur le plateau de Good Morning Business.

La performance des trois premiers mois de l'année est soutenue par les très bonnes performances de Chargeurs Protective Films, en croissance organique de 10,9% grâce à la vitalité du secteur du bâtiment, en lien avec la forte progression des permis de construire, et de Chargeurs Healthcare Solutions qui tire parti de son positionnement haut-de-gamme en apportant déjà 41,7 millions d'euros - alors que cette activité était inexistante début 2020.

Les activités PCC Fashion Technologies (entoilages spéciaux pour la mode), Luxury Materials (notamment laine) et Museum Solutions demeurent en contraction sur la période, toujours affectées par les fortes contraintes à l'ouverture des magasins et établissements non essentiels. Cependant, le groupe signale que le recul de l'ensemble des activités hors sanitaire s'est atténué par rapport au quatrième trimestre 2020 (de -17,3% à -10,9% au trimestre écoulé).

Le groupe a par ailleurs rappelé avoir finalisé le mois dernier le rachat de Fournival Altesse, spécialiste français de la brosse à cheveux haut-de-gamme. L'entreprise rejoint la division Chargeurs Healthcare Solutions (CHS), dont elle élargira l’offre aux produits de soins, de bien-être et d’hygiène destinés à une clientèle exigeante, dans une logique de mutualisation des canaux de distribution - pharmacies, distribution sélective et travel retail d’une part, ecommerce, d’autre part. "Cette acquisition, réalisée de famille à famille à l’instar de la quasi-totalité des transactions effectuées par Chargeurs depuis cinq ans, constitue la première étape de l’extension de la gamme de CHS et d’une stratégie de consolidation du métier, auquel participera l’actuel management de Fournival Altesse", a souligné le groupe dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse