Chargeurs : Grâce à son virage dans le sanitaire, les revenus de Chargeurs s'envolent

(BFM Bourse) - Publication semestrielle "exceptionnelle" (dixit Midcap et Portzamparc) de Chargeurs, tirés par la performance hors norme de la nouvelle branche sanitaire du groupe baptisée Lainière Santé. Malgré des perspectives légèrement plus prudentes compte tenu de l'environnement économique incertain, le marché apprécie et applaudit cette publication.

Fort d'une réorganisation rapide et efficace de ses activités vers le secteur sanitaire, Chargeurs vient de dévoiler des résultats semestriels "exceptionnels" selon les analystes de Portzamparc et de Midcap Partners qui suivent le dossier. Le marché semble également impressionné par ces comptes semestriels, le titre Chargeurs s'offrant un bond de 12,9% à 18,18 euros dans un marché parisien en léger repli (-0,4% pour le CAC) vers 10h40, ce qui lui permet de revenir dans le vert depuis le 1er janvier (+1,5%).

Le groupe diversifié qui œuvre notamment dans la protection temporaire de surfaces, l’entoilage pour l’habillement, les textiles techniques et la laine peignée haut de gamme a principalement profité de la montée en puissance de l'activité de produits sanitaires Lainière Santé, "qui compense largement la baisse temporaire du business historique (-18,8%, en ligne avec nos attentes)" souligne l'analyste de Midcap Florian Cariou.

Croissance exceptionnelle des revenus

Comme attendu poursuit l'analyste, "Chargeurs Fashion Technologies (65,5 millions d’euros, -39% sur un an versus 72 millions d’euros estimés) et Luxury Materials (40,4 millions, -30,6% par rapport au premier semestre 2019 versus une anticipation à 41 millions d’euros) sont les divisions les plus impactées par le contexte". Chargeurs Protective Films (CFT) aura mieux résisté avec des revenus en baisse de seulement 5,9% à 133,7 millions d’euros, quand l'analyste tablait sur 127 millions d’euros, tout comme Museum Solutions qui fait mieux que prévu sur le semestre "grâce à l’apport des dernières acquisitions, notamment D&P (25 millions d'euros de chiffre d'affaires vs 18 millions estimés)" détaille Florian Cariou.

La branche sanitaire porte les résultats semestriels

"Cette performance de haut vol s’explique surtout par Lainière Santé qui affiche un ROPA (résultat opérationnel par activité) de 54,3 millions d'euros sur le seul T2 (deuxième trimestre, NDLR), soit une marge de 21,4%, significativement au-dessus de nos attentes (9,5% estimé)" souligne Florian Cariou. La réorganisation d'une partie de son outil industriel et logistique pour développer, produire et commercialiser en masse des produits à vocation sanitaire (masques de protection à usage unique ou réutilisables, blouses, gants, films de protection bactéricides "CleanTouch", textiles de protection contre les ondes électromagnétiques, textiles intelligents, etc.) a donc porté ses fruits.

Quant aux perspectives, le PDG du groupe Michaël Fribourg affirme que "dans un contexte persistant d'incertitude sanitaire, économique et géopolitique, Chargeurs est en mesure de confirmer sa vision stratégique de long terme, soutenue par les résultats obtenus au cours des dernières années et l'engagement de référence du groupe familial Fribourg". "Après un millésime 2020 inédit, marqué par certains besoins exceptionnels, nous faisons l'hypothèse prudente d'une année 2021 plus atone et plus volatile que les prévisions des instituts économiques, le plein effet mondial des plans de relance étant plutôt attendu à compter de 2022" ajoute le dirigeant, qui précise que le groupe "prépare son nouveau plan stratégique, "Leap Forward 2025", qui prendra le relais du programme "Game Changer" et sera présenté en mars 2021". Ce plan, appuyé par un bilan solide, actera le changement de dimension du groupe qui visera entre 1 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 avec une forte rentabilité des capitaux engagés" conclut-il.

"Valorisation aberrante"

De son côté, l'analyste de Portzamparc évoque aussi des résultats "exceptionnels", largement supérieurs à ses attentes grâce notamment à la performance hors norme de CHS. Le courtier rehausse sa cible de 24,1 à 26,5 euros et confirme également sa recommandation à l'achat.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

