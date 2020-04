Chargeurs : Après 150 ans d'histoire, Chargeurs est soudain redécouvert avec le coronavirus

(BFM Bourse) - Précipité par la chute des marchés jusqu'à un plus bas depuis 2016, le titre de cette société industrielle qui trouve ses origines dans la fameuse compagnie maritime Chargeurs Réunis enregistre un rebond spectaculaire de plus de 80% en l'espace d'une semaine. Loin d'être pénalisée par la crise du coronavirus, la société est capable de produire en quantités industrielles des produits devenus critiques tels que masques de protection et gel hydroalcoolique.

Dans l'histoire d'un groupe dont la fondation remonte à 1872, quelques semaines de fluctuations boursières ne forment certes qu'un détail à peine perceptible. Mais à l'échelle de la phase actuelle des marchés, c'est un peu le saut à l'élastique pour l'action Chargeurs. Jeudi vers 13h20, son cours s'apprécie de 13,7% à 15,92 euros vers 13h20 jeudi, cumulant ainsi plus de 80% de rebond en l'espace d'une semaine seulement.

Le titre a préalablement subi, de façon amplifiée par rapport à la moyenne, la chute des marchés provoquée par la contagion du Covid-19 au niveau mondial. Alors que le titre cotait 19 euros mi-janvier, il est tombé sous 8 euros lors de la séance du 16 mars, une glissage de plus de 58% soit 266 millions d'euros de capitalisation évaporés.

Sauf que... Dès début mars, pour les plus attentifs, la société mentionnait au cours de la présentation de ses réalisations 2019 que "toutes nos usines sont ouvertes, avec un taux d’activité en Chine supérieur à 80% de la normale. Le groupe n’enregistre aucune rupture d’approvisionnement et ses fournisseurs ont été en pleine capacité d’assurer leur continuité de service". Chargeurs faisait alors valoir en maintenant ses ambitions de développement fort de son positionnement de leader dans des métiers de niche à forte valeur ajoutée.

Production rapidement réorientée

Au cours du week-end du 22 mars, le PDG et premier actionnaire Michaël Fribourg (repreneur en 2015 de la participation du groupe Seydoux qui contrôlait la société depuis les années 1980) a annoncé avoir sonné la mobilisation au sein de l'entreprise "pour réorienter les capacités de production" du groupe, spécialiste des films de protection de surface et de l'entoilage technique, de façon à fournir "en quantités industrielles" des masques de protection et du gel hydroalcoolique à destination des professionnels de santé et des professions exposées, avec des cibles de production claires et crédibles à très court terme.

Cette mobilisation inédite a permis de faire "pivoter" une part importante des activités textiles pour répondre à l’urgence mondiale. "Etant parmi les seuls groupes mondiaux capables de produire et faire produire en masse, de façon fiable et avec des contrôles renforcés, des produits devenus critiques, Chargeurs bénéficie dès à présent de la confiance de grands donneurs d’ordre publics et privés dans le monde entier, avec, à ce jour, un carnet de commandes indicatif à moins d’un an pour Lainière Santé [sa filiale dédiée NDLR] déjà supérieur à 150 millions d'euros", a annoncé le groupe mercredi.

"L’offre Lainière Santé, développée en contexte d’urgence sanitaire mondiale, est, en même temps, le témoignage de nos valeurs distinctives et la dernière née de notre stratégie de niches à fort potentiel de marché. Nous structurons l’offre de Lainière Santé avec le professionnalisme qui fait l’ADN de Chargeurs depuis bientôt 150 ans, mais aussi avec une immense modestie attachée aux incertitudes d’exécution qui caractérisent l’environnement opérationnel et économique actuel", a souligné le PDG. Si la prudence reste évidemment de mise s'agissant d'une activité "émergente et soumise à des aléas d’exécution non maîtrisables dans l'environnement actuel", le site commercial de la marque est quant à lui opérationnel depuis aujourd'hui.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

