Catana group : Le spécialiste des catamarans Catana a pris de l'avance sur ses ventes avant le confinement

(BFM Bourse) - Avant d’aborder le second semestre de son exercice décalé dans une "situation de marché très difficile", Catana affiche un premier semestre particulièrement solide avec un bond de 27% de ses revenus et anticipe désormais "un exercice probablement stable par rapport à 2019". La publication est relativement bien accueillie par le marché, alors que le titre a lâché plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Dans le sillage de son excellent exercice 2018-2019 (+42% de chiffre d'affaires, triplement du bénéfice net) clos fin septembre dernier, le spécialiste français des multicoques de croisière a conservé une très forte dynamique commerciale au premier semestre clos fin mars de son exercice décalé 2019-2020.

"Dans un premier semestre où se concentrent l’essentiel des salons nautiques mondiaux, Catana Group a de nouveau été omniprésent sur chacun d’entre eux, démontrant encore un peu plus l’attractivité et l’innovation de son offre produit" estime le groupe, dans son communiqué publié mercredi après Bourse. Dans ce cadre, les ventes de bateaux neufs "affichent déjà un niveau d’activité élevé", à 37,9 millions d'euros, soit une hausse de 34% sur un an. Un "plébiscite commercial" qui "confirme que Catana continue à surperformer son marché sur ce premier semestre grâce aux nombreuses innovations de sa gamme BALI" précise le groupe.

La gamme en question comprend notamment des modèles voiles (BALI 4.1, BALI 4.3, BALI 4.5, BALI 5.4) et moteur (BALI 4.3 MY), ainsi que le "nouveau-né" BALI 4.8 en attendant le petit dernier, le BALI CATSPACE, dont les premières facturations sont attendues "à partir du second semestre".

Net ralentissement en vue dans les prochains mois

Les revenus du groupe s'établissent ainsi à 41,7 millions d'euros sur le premier semestre, en progression de 27% sur un an, mais Catana anticipe un net ralentissement lors des six prochains mois.

"Comme la plupart des secteurs industriels, Catana a dû se résoudre à stopper dès le 16 mars les fabrications de ses usines françaises puis un peu plus tard, celles de son usine tunisienne sur décision gouvernementale" alors que "la crise sanitaire a plongé le monde dans une dépression globale sans précédent". Comme les usines, les ventes sont également à l'arrêt, précise le groupe: "Du côté de la clientèle, les mesures de confinement, de fermeture des ports et des frontières gèlent actuellement une grande partie des livraisons" et "l’ensemble du secteur de la location se prépare déjà à une saison 2020 très difficile" ajoute Catana.

Si les conditions de réouvertures des usines devraient se dessiner dans les prochaines semaines, il est "difficile d'avoir à ce jour une vision claire des conséquences à court terme sur les commandes en cours (annulation, report)" précise le spécialiste des multicoques basé à Canet-en-Roussillon. Pour rappel, il avait fait état d'un carnet de commandes record à 125 millions d'euros (contre 70 millions un an plus tôt) mi-janvier dernier, réparti comme suit: 86 millions d'euros pour 2019-2020 (incluant les 15,1 millions d'euros de facturation du premier trimestre) et 54 millions d'euros pour l’exercice 2020-2021, ce qui aurait dû correspondre à une progression de l'activité de l'ordre de 16% au cours de cet exercice.

Un cours divisé par deux depuis janvier

Cette "forte croissance 2019-2020 qui était actée dans les carnets de commandes est évidemment remise en cause par cette crise sanitaire" regrette Catana, qui signale que "l’hypothèse d’un exercice 2019-2020 globalement stable par rapport à 2018-2019 étant à ce jour d’actualité".

Pas épargné par la panique boursière observée au cours des deux derniers mois, le titre du spécialiste des bateaux de croisière a de nouveau lâché 7,9% mercredi, ce qui porte son repli à plus de 55% depuis le 1er janvier. À 11h20 jeudi, celui-ci évolue encore en territoire négatif (-1,67% à 1,88 euro), alors que le marché avait dans un premier temps salué la publication semestrielle du groupe, l'action Catana ayant bondi de près de 5% peu après l'ouverture. Si le titre souffre depuis le début de l'année, ce très net recul intervient néanmoins après trois années de très forte hausse (+120% sur 3 ans).

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

