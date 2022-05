Cast : L'action trébuche, chiffre d'affaires en léger repli

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Cast s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Paris, la société spécialisée dans l'analyse de logiciels ayant dévoilé un chiffre d'affaires en léger recul au titre du premier trimestre.



A la mi-journée, le titre du spécialiste de l'état structurel des actifs logiciels perd pas loin de 5%, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore un gain de plus de 24% depuis le début de l'année.



Cast, qui est désormais valorisé autour de 104 millions d'euros en Bourse, a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, contre neuf millions un an plus tôt.



Le spécialiste de 'l'IRM des logiciels' explique que son activité a été pénalisée par un effet de base défavorable, puisque le premier trimestre 2021 avait été marqué par une transaction importante avec un grand intégrateur de systèmes.



Ce contrat représentait, à lui seul, près de 20% du CA logiciel du trimestre.



Dans son communiqué, Cast précise néanmoins que la trajectoire dynamique de son activité 'SaaS' (logiciels en tant que services) a poursuivi son ascension, avec une progression de 53% par rapport au premier trimestre 2021.



Son objectif de croissance de 15% sur l'année se trouve ainsi confirmé.



A un horizon de cinq ans, Cast dit prévoir de doubler son chiffre d'affaires, avec plus de 50% de récurrent et une marge opérationnelle se situant entre 15% et 20%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.