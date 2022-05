Cast : Contrat signé pour la cession du bloc de contrôle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cast annonce la signature du contrat pour l'acquisition par Bridgepoint Development Capital de 11.767.461 actions Cast, soit 65% de son capital, pour un prix de 7,55 euros par action augmenté d'un éventuel complément de prix de 0,30 euro par action.



A l'issue de l'acquisition de ce bloc de contrôle, Financière Da Vinci, SAS contrôlée par Bridgepoint, lancera à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions Cast.



Cast a également signé avec Financière Da Vinci un accord de soutien à l'offre dans la perspective de cette offre publique. L'acquisition du bloc et le dépôt de l'offre auprès de l'AMF devrait intervenir au début du second semestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.