Carrefour : Le groupe Carrefour perd des parts de marché, une première depuis un an, et dévisse en Bourse

(BFM Bourse) - Le distributeur accuse le plus fort repli du CAC 40, alors que le belge Colruyt a publié des résultats et des perspectives décevantes. En outre, selon le cabinet Kantar, le groupe a perdu des parts de marché en novembre, une première depuis plus d’un an.

Carrefour ne positive guère en Bourse ce mercredi. L’action du groupe de grande distribution perd 3,7%, accusant le plus fort repli du CAC 40, vers 14H30.

L’entreprise dirigée par Alexandre Bompard est pénalisée par la publication catastrophique d’un concurrent belge, Colruyt. "Le marché opère une lecture croisée négative de la publication de Colruyt au niveau de Carrefour, quand bien même la Belgique ne constitue pas un énorme pays pour Carrefour", explique Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier & Co.

Colruyt a, au cours du premier semestre de son exercice 2022-2023, clos en septembre dernier, accusé une chute de son bénéfice de 45,1% tandis que le résultat opérationnel a plongé de 41,6%, ces deux indicateurs financiers étant par ailleurs très inférieurs aux attentes du consensus de Bloomberg, selon Barclays.

L'ensemble de la distribution plombée

Le groupe belge a notamment pâti de la hausse de ses coûts opérationnels, qui représentaient 20,5% du chiffre d’affaires de la période contre 19,1% un an auparavant.

"Cette augmentation importante s'explique principalement par la hausse de l'inflation, donnant lieu à un effet significatif sur les coûts énergétiques, les frais de transport et les avantages du personnel", a indiqué la société basée outre-Quiévrain. De plus, le chiffre d'affaires du groupe n’a progressé que de 5,7% sur un an, une "contre-performance" au regard de l’inflation à deux chiffres en Belgique, souligne Invest Securities.

Surtout le groupe – qui compte 90 magasins en France – a indiqué que son bénéfice accuserait au second semestre une baisse de même ampleur que celle du premier.

"Cette publication soulève des craintes pour l’ensemble du secteur de la distribution, surtout pour les groupes ayant une présence en Belgique", note un intermédiaire financier.

Outre Carrefour, le néerlandais Ahold Delhaize perd 1,7%, Casino abandonne 1,7% également, tandis que le britannique Tesco abandonne 0,5%. Colruyt pour sa part plonge de 16% à la Bourse de Bruxelles.

Une première depuis septembre 2021

Outre les mauvais résultats de son rival belge, l’action Carrefour pâtit également d’un coup d’arrêt sur sa dynamique commerciale. Selon les données du cabinet Kantar citée par Barclays, le groupe a vu ses parts de marché en France reculer sur les quatre semaines allant du 31 octobre au 27 novembre.

Carrefour a ainsi vu sa part de marché rétrécir de 20 points de base (0,2 point) sur un an, pénalisé par la mauvaise performance de ses hypermarchés, note la banque britannique, qui souligne que ce recul est le premier depuis septembre 2021.

"Il fallait bien que cela arrive un jour, ce n’est pas la fin du monde mais ça vient casser la période continue d’amélioration", note un analyste parisien.

"C’est la première fois depuis de longs mois que Carrefour perd des parts de marché. Cela peut créer un petit stress pour les investisseurs qui se disent que, peut-être, Carrefour risque de ne plus parvenir à gagner des parts de marchés via ses marques propres, qui étaient le moteur de ses gains commerciaux des derniers mois", développe de son côté Clément Genelot.

Leclerc et Aldi mieux armés?

"Même si les prix de Carrefour sont supérieurs à ceux de concurrents comme Leclerc, le groupe passait des promotions, ce qui lui permettait de bénéficier d’une bonne ‘image-prix’ auprès des consommateurs", ajoute-t-il.

"La question est de savoir si les consommateurs vont désormais privilégier les 'every day low prices' c’est-à-dire les acteurs comme Leclerc ou Aldi qui proposent des prix bas toutes l’année en évitant les promotions. Cette question est encore en débat parmi les investisseurs", conclut l’analyste.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse