Carrefour : UBS réitère son conseil après la vente de Taiwan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 21 E après l'annonce de la cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President.



Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,0 MdE.



' Carrefour vend Taiwan à un prix attractif de 8x l'EBITDA ; l'opération peut probablement financer des remboursements de 1 milliard d'euros au cours de l'exercice 23e ' indique UBS.



En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 MdE, un EBITDA de 243 ME, et un Résultat Opérationnel Courant de 78 ME.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.