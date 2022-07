Carrefour : Résultat net part du Groupe de 255 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +5,4% en comparable au 1er semestre 2022 à 43 317 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +10,2% à taux de change constants.



La hausse est +7,3% en comparable au deuxième trimestre (+8,1% LFL en alimentaire, +2,9% LFL en non-alimentaire).



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 814 ME au 1er semestre 2022, en hausse de +74 ME (+10,0%), soit +1,6% à taux de change constants. La marge opérationnelle ressort à 2,1%, en ligne avec celle du 1er semestre 2021.



Le résultat net, part du Groupe s'établit à 255 ME contre 271 ME au 1er semestre 2021. Le résultat net ajusté, part du Groupe diminue de -3,5% à 325 ME contre 337 ME au 1er semestre 2021



Le Groupe relève son objectif d'économies de coûts de 900 ME à 1,0 MdE pour l'exercice 2022, soit 2,8 MdE sur la période 2021-2023, confirme le niveau d'investissements (Capex) de 1,85 MdE pour 2022 et son objectif de cash-flow libre net supérieur à 1 MdE pour l'exercice 2022.



