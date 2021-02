Carrefour : Projets de développement urbain avec Altarea

(CercleFinance.com) - Carrefour et Altarea annoncent avoir décidé de s'associer sur la mise en oeuvre de trois projets de développement urbain à Nantes, Sartrouville et Flins/Aubergenville, sur des sites qui 'deviendront demain des lieux de vie en plus de leur vocation commerciale initiale'.



Il s'agira de concevoir en collaboration avec les collectivités et élus locaux, des quartiers adaptés à leur environnement, et de favoriser par la proximité des services le développement d'une mobilité éco-responsable.



Altarea va ainsi, aux côtés de Carrefour, travailler à la transformation et à la mise en oeuvre de projets d'aménagement globaux combinant la reconversion des sites commerciaux et une programmation neuve diversifiée.



