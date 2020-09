Carrefour : Partenariat avec Food-X Technologies

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce un partenariat stratégique avec Food-X Technologies, une entreprise canadienne qui a développé une technologie de pointe pour la gestion des commandes en ligne dans l'alimentaire.



Dans le cadre d'un accord exclusif couvrant dans un premier temps le marché belge, le distributeur va, d'ici mi-2021, intégrer en mode SaaS sa suite logicielle qui couvre tout un spectre de fonctionnalités, de la prise de commande à la livraison du dernier kilomètre.



Carrefour va bâtir son premier centre de préparation de commandes en Belgique ; il livrera les magasins proposant le click&collect et assurera la livraison à domicile, couvrant ainsi l'ensemble du territoire national et lui permettant de conquérir de nouveaux clients.



