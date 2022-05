Carrefour : Oddo initie à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF initie le suivi du titre Carrefour avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours fixé à 23,5 euros, 'sans avoir besoin de faire rêver sur le potentiel de valorisation de l'immobilier'.



'Carrefour bénéficie d'un momentum favorable au Brésil, tant opérationnellement qu'avec l'effet de changes, alors que la probabilité d'une offre d'Auchan, exposé à la Russie, recule selon nous. Le groupe dispose toujours de leviers en interne', juge-t-il.



Sur la base d'un consensus, le bureau d'études se dit actuellement le plus haut avec son objectif de cours à 23,5 euros, mais pense qu'il 'aura vocation à progresser pour intégrer l'évolution de la parité euro/real alors que 31% du ROI 2021 s'est fait au Brésil'.



