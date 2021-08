Carrefour : Mandat de rachat d'actions confié à un PSI

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions portant sur un montant maximum de 200 millions d'euros, pour une période débutant le 2 août et susceptible de s'achever au plus tard le 26 novembre.



Les actions ainsi rachetées seront conservées par le groupe de distribution en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions, tel qu'autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 21 mai.



