Carrefour : L'UE autorise la prise de contrôle de Market Pay

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Market Pay, basé en France, par Carrefour et AnaCap Financial Partners III, contrôlé par AnaCap Group Holdings, tous deux basés au Royaume-Uni.



Market Pay est un prestataire de solutions de paiement fondé par Carrefour en 2016. AnaCap est un fonds de capital-investissement.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



