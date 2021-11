Carrefour : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son opinion neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 17 E (contre 16 E) après la présentation par Carrefour de ses perspectives digitales.



Carrefour affiche pour ambition de tripler sa GMV e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros, et que le digital contribue pour 600 millions d'euros additionnels au résultat opérationnel courant en 2026 par rapport à 2021.



' Sa digitalisation amorce un tournant après une phase préparatoire de remise à niveau des moyens et des outils ' indique le bureau d'analyses.



' Si la confiance affichée mérite d'être tempérée, Carrefour a repris l'initiative quitte à se disperser quelque peu en étant présent sur toutes les dimensions digitales d'abord du e-commerce alimentaire mais aussi non alimentaire, d'ominicananal et de livraison à domicile en multipliant les partenariats avec de nouveaux acteurs ayant un savoir-faire spécifique '.



' Si les objectifs sont très ambitieux en apparence, ils sont à relativiser, car Carrefour, même mutant, restera drivé par sa distribution classique. Tandis que la montée en rentabilité de sa stratégie digitale sera surtout visible à partir de 2024 ' rajoute Invest Securities.



