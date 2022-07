Carrefour : Deux nominations en Europe du Nord

(CercleFinance.com) - Carrefour fait part des nominations de Laurent Vallée comme directeur exécutif de la zone Europe du Nord et de Geoffroy Gersdorff comme directeur général de Carrefour Belgique, nominations qui prendront effet au 4 juillet.



Laurent Vallée conserve par ailleurs ses responsabilités de secrétaire général, membre du comité exécutif du groupe. Actuellement directeur offre et marchandise groupe, Geoffroy Gersdorff sera rattaché au directeur exécutif de la zone Europe du Nord.



'Je remercie François Melchior de Polignac pour l'engagement qui a été le sien au service de notre transformation dans les différents postes qu'il a occupés', commente par ailleurs Alexandre Bompard, le PDG du géant français de la grande distribution.



