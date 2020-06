Carrefour : Deux mandats d'administrateurs renouvelés en AG

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé que son assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue le 29 mai, a approuvé le renouvellement des mandats de Marie-Laure Sauty de Chalon et d'Alexandre Arnault en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois ans.



Pour rappel, elle a aussi approuvé le dividende proposé au titre de 2019 d'un montant de 0,23 euro par action et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement de ce dividende en actions à un prix d'émission fixé à 12,19 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CARREFOUR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok