Carrefour : Collaboration avec CornerShop by Uber au Brésil

(CercleFinance.com) - Carrefour Brésil annonce une collaboration avec CornerShop by Uber pour la livraison de commandes en 15 minutes via le service 'Carrefour Já' dans certains quartiers de la ville de São Paulo.



Alliant l'expertise de distribution du Groupe Carrefour et la technologie d'intermédiation de Cornershop by Uber, ' la nouvelle marque se distingue déjà de la concurrence en termes d'évolutivité de son modèle commercial et d'expérience du consommateur final', affirme Carrefour.



Le concept cible les magasins Carrefour Express implantés à des points stratégiques de la ville de São Paulo. Aujourd'hui, le projet dénombre entre 2 et 3 000 références par magasin, avec un approvisionnement quotidien pour garantir la qualité des produits frais, qui représentent 30 % des articles commandés.



Carrefour a démarré avec deux magasins en juillet avant de passer à cinq en août.



' Toutes les étapes du processus ont été pensées pour offrir la meilleure expérience à tous les maillons de la chaîne, y compris les personnes chargées de la livraison ', insiste Carrefour.











