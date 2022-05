Carrefour : Berenberg relève sa cible à la marge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a légèrement relevé ce jeudi son objectif de cours sur Carrefour, qu'il porte de 23,1 à 23,3 euros, suite à une performance trimestrielle jugée 'solide'.



L'intermédiaire allemand estime que le distributeur a bénéficié d'une activité commerciale robuste sur les trois premiers mois de l'année, grâce à des gains de parts de marché dans ses trois pays les plus stratégiques (France, Brésil, Espagne).



Berenberg - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - s'attend à ce que le groupe préserve ses parts de marché dans l'Hexagone grâce une série de mesures destinées à relancer la croissance.



'Au final, nous nous attendons à ce que la génération de flux de trésorerie permette de racheter des titres et de rationaliser le portefeuille, offrant là encore des opportunités en termes de redistribution du capital', conclut-il.



