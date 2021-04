Carrefour : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a réitéré jeudi sa recommandation 'surpondérer' sur Carrefour tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 17,5 à 18 euros après une activité jugée 'meilleure que prévu' en France au premier trimestre.



La banque d'affaires estime que la croissance organique de 3,5% des ventes affichée en France sur les trois premiers mois de l'année représente une performance 'solide' au vu de l'effet de base défavorable et du confinement qui se prolonge dans l'Hexagone.



'Si les pessimistes retiendront le dynamisme passager des ventes non-alimentaires (+10,8%), nous préférons souligner la solide progression de 1,7% de l'alimentaire, qui a permis au groupe de faire mieux que ses concurrents dans tous les formats au premier trimestre', poursuit Barclays.



Sur cette base, la banque britannique dit rester optimiste concernant les perspectives de court terme du distributeur.



'S'il est vrai que la consommation à domicile sera forcément appelée à ralentir lorsque les restaurants et les écoles rouvriront leurs portes, nous pensons que le groupe pourrait profiter de l'allègement des restrictions gouvernementales à un moment ou l'autre - même si cet effet pourrait être plus évident dans d'autres pays comme l'Italie et la Pologne - ainsi que d'un possible retour de l'inflation des prix alimentaires', conclut Barclays.



