CARREFOUR : Sélection d'un put adapté à notre scénario graphique

(BFM Bourse) - CARREFOUR constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 1X24S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 19 € et d’échéance courte au 16/09/2022. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le profil graphique de l'action du géant de la grande distribution s'est dégradé en plusieurs temps, événements dont la proximité et l'ampleur témoigne d'une inversion de polarité. La rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) tout d'abord, sur trous séances de dégagements dans de puissants volumes au cœur du mois de mai. La validation d"une figure chartiste en épaule, tête et épaule, ensuite, le 22 juin sur bougie remarquable accélération conjointe de la volatilité et des volumes. Puis la fin imminente du tracé d'un biseau, enfin.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 1X24S, sur CARREFOUR, à 0.550 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 14.690 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 17.230 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.55 € PUT Objectif : 14.690 € Stop : 17.230 € Mnemo : 1X24S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 19.00 € Echéance : 16/09/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime