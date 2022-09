Carmila : Une filiale d'Axa fait chuter en Bourse Carmila, la foncière des centres commerciaux de Carrefour

(BFM Bourse) - SCI Vendome Commerces a cédé un bloc de 5 millions d'actions à 13,60 euros par unité. Ce qui exerce une forte pression à la baisse sur le titre.

Alors que les marchés financiers sont en très grande forme ce vendredi, la foncière Carmila n’est, elle, pas à la fête. Le groupe, qui détient des centres commerciaux et dont 35,5% du capital est contrôlé par Carrefour, abandonne 11,85% à 13,84 euros et touche un plus bas depuis début juillet.

Selon nos informations, qui confirment des indications précédemment rapportées par l’agence Bloomberg, SCI Vendome Commerces, une filiale de l’assureur Axa, a vendu un bloc de 5 millions d’actions à un prix unitaire de 13,60 euros. Soit environ 3,5% du capital de la foncière, selon les calculs de BFM Bourse.

De quoi peser sur le titre Carmila, puisque ce prix de 13,60 euros traduit une décote de 13,4% par rapport au cours de clôture de jeudi, de 15,7 euros.

