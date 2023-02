Carmila : Signe 2 accords de cession, en France et en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmila annonce la signature de deux accords de cession avec des family offices sur un portefeuille de quatre actifs en Espagne et sur un actif à Montélimar en France.



Le prix de cession du portefeuille en Espagne est de 75 millions d'euros et se compose de quatre centres commerciaux, Los Patios et Alameda à Malaga et Los Barrios et Gran Sur à Algeciras.



Carmila assurera des missions de gestion locative, de commercialisation et d'asset management pour le portefeuille.



Le prix de cession, droits inclus, de l'actif à Montélimar est de 15 millions d'euros. Il est constitué de plusieurs locaux dans une zone commerciale attractive, attenante à un hypermarché Carrefour.



Ces deux cessions s'ajoutent à la vente d'un portefeuille de six actifs en France, finalisée en juin 2022, pour un montant total de 240 millions d'euros de cessions.





