Carmila : Pacific IM Company passe sous les 5%

(CercleFinance.com) - Pacific Investment Management Company a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Carmila et détenir 668.317 actions, soit 0,46% du capital et des droits de vote de cette société d'immobilier commercial.



Le déclarant précise que ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché par LVS II LUX VII Sàrl de la totalité des actions Carmila qu'elle détenait. Le solde restant est contrôlé pour le compte du fonds Pimco Global Credit Opportunity Master Fund.



