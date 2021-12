Carmila : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Carmila de 'neutre' à 'surperformance', ainsi que son objectif de cours de 14,7 à 15,6 euros, suite à un 'exercice de communication financière réussi tant sur le fond que sur la forme'.



Le bureau d'études juge la foncière 'dans les starting blocks pour repartir de l'avant dans l'ère post-Covid' et s'attend 'en particulier à ce que Marie Cheval crée une dynamique d'équipe positive autour d'elle' après les changements managériaux récents.



Mettant en avant 'des fondamentaux solides et des initiatives stratégiques pertinentes', Oddo table sur un TMVA de +5,8% du RRN par action sur 2021-26, mais précise que les objectifs financiers dépendent de l'évolution sanitaire.



