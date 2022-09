Carmila : Objectif 20% d'économies d'énergie cet hiver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmila dit prévoir une baisse de 20% de sa consommation d'énergie cet hiver par rapport à celui de 2019, un objectif qui se situe au-delà des efforts demandés en matière de réduction de consommation d'énergie.



Dans un communiqué, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe explique qu'elle va être en mesure de mettre en place de façon immédiate plusieurs mesures concrètes de sobriété énergétique.



Les équipements de CVC (chauffage - ventilation - climatisation) seront ainsi réglés pour délivrer dans les allées 17°C en hiver, 26°C en été ou un différentiel maximal de 7°C par rapport à la température extérieure.



En termes d'éclairage, le groupe prévoit de supprimer des éclairages d'agrément (SAS, verrières,...), de mettre en oeuvre des détecteurs de présence dans les zones bureau et d'éteindre les enseignes lumineuses et des dispositifs d'éclairage extérieurs dès la fermeture de ses centres.



Il envisage par ailleurs une sobriété en matière de décorations de Noël, avec des éclairages 100% LED.



Le groupe d'immobilier commercial manifeste par ailleurs l'intention d'avoir recours à des équipements innovants et notamment des toits thermodynamiques et adiabatiques qui permettent des réductions significatives d'énergie.



